Эксперт Исаков объяснил рост инфляции в европейских странах тремя причинами

Причинами продолжающегося раскручивания инфляции в странах Европы являются энергокризис прошлого года, ослабление курсов национальных валют и глобальное подорожание сельскохозяйственных товаров, отметил в интервью «Аргументам и Фактам» главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков.
По словам эксперта, энергетический кризис, разразившийся в 2022 году, негативно отразился на производстве удобрений, подстегнув рост цен на них. Также инфляционные процессы обострились из-за снижения курсов национальных валют, которые напрямую влияют на стоимость импортного продовольствия, пояснил он.
Третьим фактором инфляции в регионе стало глобальное подорожание аграрной продукции, которое наблюдалось в первой половине 2022 года. Сегодня рост цен остается актуальным для большинства европейских стран, однако изменились категории, в которых отмечается наибольшее повышение стоимости. С продовольственного и топливного сегмента подорожание перекинулось на товары из «базовой» корзины, то есть услуги и непродовольственную продукцию.