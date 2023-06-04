Эксперт Исаков объяснил рост инфляции в европейских странах тремя причинами

Третьим фактором инфляции в регионе стало глобальное подорожание аграрной продукции, которое наблюдалось в первой половине 2022 года. Сегодня рост цен остается актуальным для большинства европейских стран, однако изменились категории, в которых отмечается наибольшее повышение стоимости. С продовольственного и топливного сегмента подорожание перекинулось на товары из «базовой» корзины, то есть услуги и непродовольственную продукцию.