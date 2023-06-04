Politico показало мрачную изнанку Европарламента с насилием и домогательствами

Власти Евросоюза оказались неспособны защитить жертв издевательств со стороны влиятельных политиков. Такой вывод сделали журналисты американского издания Politico по итогам независимого расследования, проведенного на основе нескольких десятков интервью и конфиденциальных документов.
По их данным, система управления Европарламентом находится в кризисе из-за того, что младшие сотрудники на протяжении многих лет подвергаются регулярным злоупотреблениям со стороны влиятельных депутатов. Жертвы и свидетели в анонимной форме поделились, что чувствовали себя «физически и психологически мертвыми» в результате домогательств.
Они испытывали сильное беспокойство и недосыпания, по нескольку месяцев ожидая рассмотрения своих жалоб. Один из собеседников издания сравнил этот опыт с тем, как ощущают себя «заключенные в камере смертников».
«Сотрудники боятся подавать жалобы потому, что процесс очень напряженный для жертв», — отметил депутат Европарламента от Чешской пиратской партии Марсель Колая.
На этом фоне президент ЕП Роберта Метсола распорядилась провести внутреннюю реорганизацию, чтобы улучшить процесс рассмотрения заявлений о домогательствах. Однако сторонники данных изменений, жертвы и обеспокоенные члены законодательного органа усомнились в том, что это поможет решить проблему.
Журналисты Politico считают, что работа в одном из ключевых органов ЕС представляет собой «мрачную, токсичную картину», поскольку его руководство неоднократно игнорировало обвинения в неадекватной политике борьбы с домогательствами. Оно не защищает ни жертв, ни обличителей злоупотреблений, которые идут на риск.
Более того, многие ситуации не доходят до разбирательств, поскольку пострадавших отговаривают от подачи жалоб, чтобы сохранить имидж организации и не создать очередной скандал.
«Они хозяева своего собственного королевства. Их высокое положение побуждает брать на себя эту роль», — поделился один из помощников евродепутата.
Стоит отметить, что механизм подачи и рассмотрения жалоб на парламентариев имеет различные недостатки. Ответственный за прием заявлений комитет состоит из членов Европарламента. Анонимный чиновник, выступавший в качестве свидетеля, отметил, что политики заинтересованы в максимальном сокрытии информации о домогательствах.
«Пока система коррумпирована, я не вижу причин или необходимости участвовать в фиктивных слушаниях, чтобы в конечном итоге подвергнуться преследованию со стороны адвокатов и дальнейшему унижению, подогреваемому слухами. Мой совет: позаботьтесь о себе, доверяйте своему представлению о добре и зле и бросайте своего депутата Европарламента», — резюмировала собеседница Politico.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как в Европарламенте зреет раскол из-за коррупции.