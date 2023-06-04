Politico показало мрачную изнанку Европарламента с насилием и домогательствами

По их данным, система управления Европарламентом находится в кризисе из-за того, что младшие сотрудники на протяжении многих лет подвергаются регулярным злоупотреблениям со стороны влиятельных депутатов. Жертвы и свидетели в анонимной форме поделились, что чувствовали себя «физически и психологически мертвыми» в результате домогательств.