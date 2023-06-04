Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер признался, что русофобия в американском аэропорту достигла небывалых масштабов. Об этом проинформировали в RT.
Военный рассказал, как прошло его возвращение на родину из РФ. После приземления Риттера перехватили работники местной таможенно-пограничной службы и сопроводили на допрос к следователю, который напомнил ему представителя украинской пропаганды, передает «ПолитРоссия».
«Масштабы препятствий, которые я себе представлял, бледнели по сравнению с реальностью, которая поразила меня буквально, когда я сошел с самолета на обратном пути домой», — пожаловался Риттер.
Ранее стало известно, что не все жители США разделяют русофобские настроения. На это указала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, некоторым американцам такое «в голову не приходит».