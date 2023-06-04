«Пойти и забрать этих парней»: Пригожин высказался о необходимости освобождения военнопленных в Белгородской области

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал как можно скорее освободить пленных, захваченных «Русским добровольческим корпусом»✱ (РДК — запрещенная в РФ террористическая организация) в Белгородской области.
Пригожин возмутился предположениям, что пленные могут быть мертвы, и призвал как можно скорее их забрать.
«У нас есть министерство обороны, которое должно было уничтожать террористов на Украине. Что-то не вижу особенных результатов. Это первое. Второе. Террористы выдвигают свои требования. Если они готовы пленных отдать, как говорится, даром, то почему бы их не забрать? И как можно делать предположение, мертвы они или нет? А если они живы? А если у них матери дома ждут, когда они вернутся, эти пацаны? То почему их не забрать? У кого-то должны быть яйца. У нас в стране проблема с яйцами», — отметил он.
Тот, кто пойдет забирать пленных, должен вернуть их на родину или погибнуть героем, считает основатель ЧВК «Вагнер».
«Где Лапин, где Шойгу, где генерал Герасимов, где куча переговорщиков? И поэтому тот, кто пойдет забирать пленных, он им не оброк собирается нести, не озолачивать, территорию не отдавать и оружие не передавать. Он просто должен пойти и забрать этих парней, либо погибнуть героем. Но тогда страна готова должна быть уничтожить все, что есть вокруг этих террористов», — подчеркнул Пригожин.
Евгений Пригожин напомнил, что именно ЧВК «Вагнер» приложила все усилия, чтобы освободить главу Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея, которого лишили свободы в Ливии. Никто другой этим не занимался.
«Только ЧВК "Вагнер" обложила все и не ушла до тех пор, пока его не отдали. Поэтому и сейчас должны взять и забрать этих пленных, а не жевать сопли. Будет стыдно, если эти террористы придут и передадут пленных на той территории, где будут находиться подразделения министерства обороны», — резюмировал основатель «оркестра».
Евгений Пригожин ранее публично обратился к создателю РДК Денису Капустину✱✱ (Никитину — включен в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга). Он заявил о готовности прислать своего представителя, чтобы забрать пленных.
- ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму
- ✱✱ - запрещенная в РФ террористическая организация