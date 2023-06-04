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Украинского тренера сборной Армении Петракова осудили за вызов игроков из РПЛ

Спорт
Украинского тренера сборной Армении Петракова осудили за вызов игроков из РПЛ

Украинцы выразили недовольством решением главного тренера сборной Армении по футболу Александра Петракова пригласить в расположение национальной команды игроков из РПЛ.

Украинские журналисты из издания FanDay возмутились вызовом в сборную Армении четырех футболистов, выступающих в чемпионате России. Они раскритиковали решение своего соотечественника Александра Петракова.

«Петраков заявлял, что не будет вызывать в расположение команды футболистов из чемпионата России, но сам подписал контракт со сборной страны, которая является союзником РФ», — отметили в FanDay.

Петраков возглавил сборную Армении в январе. Ранее он занимал пост главного тренера украинкой национальной команды.

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