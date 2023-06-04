Украинского тренера сборной Армении Петракова осудили за вызов игроков из РПЛ

Украинцы выразили недовольством решением главного тренера сборной Армении по футболу Александра Петракова пригласить в расположение национальной команды игроков из РПЛ.
Украинские журналисты из издания FanDay возмутились вызовом в сборную Армении четырех футболистов, выступающих в чемпионате России. Они раскритиковали решение своего соотечественника Александра Петракова.
«Петраков заявлял, что не будет вызывать в расположение команды футболистов из чемпионата России, но сам подписал контракт со сборной страны, которая является союзником РФ», — отметили в FanDay.
Петраков возглавил сборную Армении в январе. Ранее он занимал пост главного тренера украинкой национальной команды.