Шурыгин: ответственность за позор британской армии лежит на НАТО

Печальное состояние вооруженных сил Великобритании связано с тем, что Лондон после Фолклендской войны занимался сокращением армии. Это привело к тому, что большая часть техники в британских ВС устарела и нуждается в модернизации. Об этом в интервью «ПолитЭксперту» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.
По его словам, ответственность за позор британской армии лежит на НАТО, так как в рамках Альянса основной силой являются ВС США, а подразделениям других стран не уделяется должного внимания.
Решение британского правительства начать рассмотрение вопроса о модернизации вооруженных сил не сможет в ближайшее время повлиять на боеготовность армии Соединенного Королевства, считает Шурыгин.