Шурыгин: ответственность за позор британской армии лежит на НАТО

Печальное состояние вооруженных сил Великобритании связано с тем, что Лондон после Фолклендской войны занимался сокращением армии. Это привело к тому, что большая часть техники в британских ВС устарела и нуждается в модернизации. Об этом в интервью «ПолитЭксперту» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.