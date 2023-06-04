Сосновский указал на странности в немецком расследовании подрывов «Северных потоков»

25 мая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что следователи из ФРГ обыскали во Франкфурте-на-Одере квартиру женщины, которая, согласно их данным, состояла в семейных отношениях с возможным участником диверсии на «СП». В издании утверждают, что у нее есть общий ребенок с 26-летним украинским военнослужащим, которого подозревают в причастности к подрывам.