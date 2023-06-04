Сосновский указал на странности в немецком расследовании подрывов «Северных потоков»

В ситуации с расследованием взрывов на «Северных потоках», которое проводят немецкие спецслужбы, происходят «довольно странные вещи». Об этом заявил политолог Александр Сосновский в эфире программы «Соловьев LIVE».
«То они отказывались от версии с яхтой “Андромеда”, на которой, предположительно, перевозили оборудование и взрывчатку. То возвращаются к ней», — подчеркнул он.
25 мая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что следователи из ФРГ обыскали во Франкфурте-на-Одере квартиру женщины, которая, согласно их данным, состояла в семейных отношениях с возможным участником диверсии на «СП». В издании утверждают, что у нее есть общий ребенок с 26-летним украинским военнослужащим, которого подозревают в причастности к подрывам.
Правоохранители взяли у ребенка образцы ДНК, чтобы сравнить их со следами, обнаруженными на яхте «Андромеда» — по одной из версий, это судно использовалось для организации диверсии. Сосновский выразил уверенность в том, что следователи найдут подтверждение.
«Но это никакого отношения к “Северному потоку — 2” иметь просто не может. Дело в том, что всю эту ситуацию с яхтой они раскручивают в связи с тем, что они якобы определили взрывчатое вещество — это октоген. Оно отличается по своим качествам от гексогена и тротила тем, что более легкое. Именно на это они упирают», — резюмировал политолог.
В мае Süddeutsche Zeitung писала, что немецкие следователи рассматривают причастность нескольких украинцев к инциденту на газопроводах «СП» и «СП-2». Среди подозреваемых — 26-летний уроженец Киева, который «может иметь отношение» к ВСУ.