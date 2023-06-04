Гладков согласился встретиться с террористами на МАПП «Шебекино» при одном условии

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал условие встречи с представителями «Русского добровольческого корпуса» (РДК — запрещенная в РФ террористическая организация).
Глава региона согласен на встречу с 17:00 до 18:00 на МАПП «Шебекино» при условии, что пленные, о которых говорили диверсанты, живы. Террористы ранее обратился к Гладкову с предложением обменять удерживаемых граждан на беседу.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее публично обратился к создателю РДК Денису Капустину (Никитину — включен в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга). По его словам, он готов прислать к Капустину своего заместителя за пленными.