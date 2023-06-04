Глава «Гражданской коалиции» Дональд Туск организовал митинг в Польше. В нем приняли участие несколько десятков тысяч человек.
Как уточнили в РИА Новости, польская оппозиция вышла на акцию протеста в Варшаве. Демонстранты недовольны экономическими и политическими решениями правящей партии «Право и справедливость».
«Именно здесь, в Варшаве, мы в кругу тысяч и сотен тысяч людей должны громко сказать этой власти, что мы не отдадим конституцию, что мы не отдадим Европу и что мы не позволим, чтобы у нас украли демократию и наши права», — озвучил Туск.
Журналисты также обратили внимание на дату проведения митинга. Организаторы протеста выбрали этот день неслучайно. Именно 4 июня 1989 года в Польше провели частично свободные парламентские выборы.