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Врио херсонского губернатора Сальдо: киевские власти перешли в новую фазу истерии

Политика
Врио херсонского губернатора Сальдо: киевские власти перешли в новую фазу истерии

Представители киевского режима перешли к новой фазе истерии. Об этом заявил врио херсонского губернатора Владимир Сальдо.

В беседе с РИА Новости руководитель региона отметил, что военнослужащие РФ должны быть готовыми к отражению украинских воздушных и наземных атак, а жители Херсонской области — к действиям в рамках гражданской обороны.

«Враг перешел в новую фазу военно-политической истерии — мечется и пакостит, как только может», — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что российские силовики пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр возле Херсона.

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