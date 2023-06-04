Врио херсонского губернатора Сальдо: киевские власти перешли в новую фазу истерии

Представители киевского режима перешли к новой фазе истерии. Об этом заявил врио херсонского губернатора Владимир Сальдо.
В беседе с РИА Новости руководитель региона отметил, что военнослужащие РФ должны быть готовыми к отражению украинских воздушных и наземных атак, а жители Херсонской области — к действиям в рамках гражданской обороны.
«Враг перешел в новую фазу военно-политической истерии — мечется и пакостит, как только может», — подчеркнул губернатор.
Ранее сообщалось, что российские силовики пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр возле Херсона.