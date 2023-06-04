«США в растерянности»: Колташов вывел Блинкена на чистую воду в вопросе экономики РФ

Утверждение госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что экономика России «превратилась в собственную тень», демонстрирует растерянность Вашингтона. Об этом в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
Ранее американский дипломат, выступая перед Финским институтом международных отношений в Хельсинки, заявил о сокращении золотовалютных резервов РФ более чем наполовину. По его словам, свыше 1700 компаний приостановили, либо же вовсе свернули свою деятельность на территории страны.
«Блинкен лжет! Зная, как все обстоит на самом деле, он демонстрирует если не полную беспомощность США, то растерянность, отсутствие рецептов и непонимание что и как нужно делать. Отсутствие рецептов, как нанести ущерб российской экономике, и диктует вот это поведение, когда Блинкен говорит: "А мы уже нанесли ущерб российской экономике, а она уже пострадала, все уже сделано". Очевидно, что это не так», — отреагировал Колташов.
По мнению экономиста, ответные действия России на западные ограничения стали полной неожиданностью для США, которые рассчитывали, что первый же санкционный удар приведет к «финансовому шоку» в стране и, как следствие, вызовет недовольство среди населения.
Однако оппоненты Москвы совершенно не учли того обстоятельства, что высокий рост мировых цен в первой половине 2022 года может сыграть на руку РФ. В конечном итоге государство получило рекордную выручку и новые ниши на рынке, которые оно начало активно заполнять отечественной продукцией.
«В самих Соединенных Штатах сейчас только за первый квартал года до полутриллиона долларов было сметено американцами со своих счетов и депозитов в наличной форме. Люди не доверяют банковской системе и администрации президента США Джо Байдена, разворачивается кризис недвижимости, примерно вдвое резко упали коммерческие инвестиции в недвижимость», — обратил внимание экономист.
Ранее Энтони Блинкен заявил, что конфликт на Украине повысил возможности США отвечать на потенциальные угрозы со стороны Китая. Однако журналисты газеты «Взгляд» уличили его в «неловкой лжи». Подробнее читайте в нашей статье.