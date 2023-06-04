«США в растерянности»: Колташов вывел Блинкена на чистую воду в вопросе экономики РФ

Однако оппоненты Москвы совершенно не учли того обстоятельства, что высокий рост мировых цен в первой половине 2022 года может сыграть на руку РФ. В конечном итоге государство получило рекордную выручку и новые ниши на рынке, которые оно начало активно заполнять отечественной продукцией.