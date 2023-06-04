Российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Россиянин Карен Хачанов одержал волевую победу над Лоренцо Сонего из Италии в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос». Встреча четвертого круга продолжалась 3 часа 36 минут и завершилась со счетом 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1. За четыре сета российскому теннисисту удалось 12 раз подать навылет и реализовать четыре брейк-пойнта из 12. Соперник Хачанова по четвертьфиналу «Ролан Гаррос» определится позже.