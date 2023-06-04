«Готов прислать одного из своих заместителей»: Пригожин заявил о намерении забрать российских военнопленных у РДК

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на предложение командира РДК и легиона «Свобода России» (запрещенные в РФ террористические организации) вернуть двух пленных российских бойцов. Глава военной компании заявил о готовности прислать на встречу одного из своих высокопоставленных заместителей.
Командир РДК в честь православного праздника Троицы предложил вернуть российских военнопленных в обмен на короткое общение с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым, которое должно состояться в храме в приграничной Новой Таволжанке. Пригожин в свою очередь подтвердил, что ЧВК «Вагнер» готова забрать российских солдат в случае отсутствия российских представителей. Также он предложил приехать лично, если на встрече будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба компании «Конкорд».
«Денис, если никто не приедет в обозначенное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы их забрать», — заверил Пригожин.
Ранее создатель «оркестра» высказался по поводу гибели обычных граждан Белгородской области, подчеркнув, что замалчивание происходящего в регионе недопустимо. Он попросил озвучить имена и фамилии погибших, а также место и дату церемонии прощания с ними.