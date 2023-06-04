«Готов прислать одного из своих заместителей»: Пригожин заявил о намерении забрать российских военнопленных у РДК

Командир РДК в честь православного праздника Троицы предложил вернуть российских военнопленных в обмен на короткое общение с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым, которое должно состояться в храме в приграничной Новой Таволжанке. Пригожин в свою очередь подтвердил, что ЧВК «Вагнер» готова забрать российских солдат в случае отсутствия российских представителей. Также он предложил приехать лично, если на встрече будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба компании «Конкорд».