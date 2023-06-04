Байден уступил республиканцам по газопроводу Mountain Valley ради повышения уровня госдолга

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошел навстречу представителям республиканской партии по поводу строительства скандального газопровода Mountain Valley ради того, чтобы поднять планку госдолга и не допустить наступления дефолта, сообщает издание E&E News.
Журналисты портала уточнили, что вышеуказанная энергоструктура не раз становилась предметом для споров политиков. Ее сторонники указывали на важность реализации проекта, а противники говорили о его вреде для окружающей среды.
Однако недавно Байден уступил республиканцам, которые поддерживали этот проект ради их согласия на повышение госдолга. Однако такие действия вызвали яростную реакцию экологов и протесты уже в среде демократов.