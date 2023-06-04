Стоимость «вторички» в России начала расти на фоне активности потенциальных покупателей

Устойчивый спрос и переток потенциальных покупателей из сегмента новостроек обеспечили хоть и медленный, но рост средней стоимости вторичной жилой недвижимости на крупнейших региональных рынках России, пишет «Коммерсантъ».
Доля «первички» в общей структуре сделок по приобретению квартир за год сократилась с 37% до 30%. Сейчас россияне сосредоточены на ликвидных объектах, пригодных для проживания. При этом эксперты рынка не прогнозируют существенных колебаний цен в сегменте готового жилья.
По итогам мая средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России, в число которых входят 16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области, составила 126,5 тысячи рублей за квадратный метр. С апреля показатель увеличился на 0,7%, свидетельствуют данные «ЦИАН.Аналитики». По словам экспертов, аналогичная динамика наблюдается в течение последних нескольких месяцев.