Стоимость «вторички» в России начала расти на фоне активности потенциальных покупателей

Доля «первички» в общей структуре сделок по приобретению квартир за год сократилась с 37% до 30%. Сейчас россияне сосредоточены на ликвидных объектах, пригодных для проживания. При этом эксперты рынка не прогнозируют существенных колебаний цен в сегменте готового жилья.