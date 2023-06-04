Министр обороны Китая обвинил иностранные военные корабли в попытках провокаций против КНР

Иностранные боевые корабли и самолеты приближаются к территории Китая для попыток провокаций. Об этом заявил министр обороны КНР Ли Шанфу в ходе выступления на сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла».
Ли Шанфу отметил, что активность иностранных кораблей в Тайваньском проливе, в первую очередь западных государств, нельзя объяснить «правом осуществления мирных проходов», подобная деятельность используется в качестве предлога для гегемонии в судоходстве.
Ранее стало известно о приближении китайского боевого корабля на расстояние менее 150 метров к американскому эсминцу Chung-Hoon в Тайваньском проливе.