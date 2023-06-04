Противоположность кошке: найдено объяснение неприязни людей к реалистичным роботам

Это пример гипотезы исследователя Масахиро Мори. Согласно ей, людям нравятся роботы, которые больше похожи на реальных мужчину или женщину. Как только сходство достигает определенного предела — появляется неприязнь. Как изменится мир, когда человечество начнет воспринимать роботов, как равных себе, остается только догадываться.