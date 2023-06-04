Противоположность кошке: найдено объяснение неприязни людей к реалистичным роботам

Вопрос наличия сознания у искусственного интеллекта интересует многих. Узнать ответ на него люди смогут совсем скоро. Ведь стандартная цель ИИ — воспроизвести и превзойти человеческий интеллект. Однако ее последствия тяжело спрогнозировать.
Тест Тьюринга помогает обнаружить мыслительные способности у машин. Многие современные программы успешно его проходят. Постоянное совершенствование приведет к тому, что в скором времени ИИ будет проходить тест Тьюринга без занижения стандартов.
Японский робототехник Хироси Исигуро несколько десятилетий конструирует похожих на людей роботов. Геминоиды выглядят жутко. Они реалистичны, но не недостаточно, чтобы принять их за человека, пишет Forbes.ru.
«При виде кошки, или, допустим, осьминога, у нас сразу возникает ощущение, что мы имеем дело с существом сознательным, пусть даже внешне совершенно не похожим на нас. При виде геминоида поразительное, но все же не стопроцентное физическое сходство только усиливает и подчеркивает расхождения и инаковость», — говорится в материале.
Это пример гипотезы исследователя Масахиро Мори. Согласно ей, людям нравятся роботы, которые больше похожи на реальных мужчину или женщину. Как только сходство достигает определенного предела — появляется неприязнь. Как изменится мир, когда человечество начнет воспринимать роботов, как равных себе, остается только догадываться.