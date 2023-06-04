Россиянка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос».
Россиянка Анастасия Павлюченкова в трех сетах обыграла бельгийку Элисе Мертенс в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции. Встреча, продолжительность которой составила 3 часа 9 минут, завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 6:3. За тре сета россиянка один раз подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов.
Открытый чемпионат Франции по теннису проходит с 28 мая по 12 июня. Действующей победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде является первая ракетка мира Ига Свентек из Польши.