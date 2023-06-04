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«Коварный удар по России». Лукьянов высмеял отказ Кембриджа от теории англосаксов

Россия и мир
«Коварный удар по России». Лукьянов высмеял отказ Кембриджа от теории англосаксов

Решение Кембриджского университета исключить из программы теорию существования англосаксов — это подлый и коварный шаг в отношении России. Об этом в Telegram-канале с иронией рассуждает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Как пишет британская газета The Telegraph, в четвертом старейшем университете мира пошли на такой шаг ради борьбы с расизмом, а также для того, чтобы препятствовать распространению «мифов о национализме». Кембриджские ученые полагают, что британцев, шотландцев, валлийцев, англичан и ирландцев, которые имели бы четкую этническую идентичность, никогда не существовало.

В статье отмечается, что претензии к термину «англосаксы» возникли из-за того, им активно пользовались расисты, прежде всего в США, пытаясь тем самым поддержать теорию древней идентичности белых англичан.

«Коварный удар по России». Лукьянов высмеял отказ Кембриджа от теории англосаксов

При этом ряд исследователей настаивает на том, что понятие является верным с исторической точки зрения. Так, в 2020 году свыше 70 ученых в открытом письме подчеркнули, что с VIII века его применяли для обозначения доминирующего населения на юге Британии.

«Это еще и по России подлый и коварный удар. Только англосаксы у нас доктринально в Концепции внешней политики РФ закрепились, на тебе. Но мы-то знаем, что они есть!» — констатировал Лукьянов.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал вредной для человечества идею Запада о «порядке, основанном на правилах». По его словам, она была продиктована желанием англосаксов как-то обосновать свои попытки доминировать в мире. Однако посол США в Москве Линн Трейси посчитала употребление такого термина странным.

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