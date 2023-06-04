«Коварный удар по России». Лукьянов высмеял отказ Кембриджа от теории англосаксов

Как пишет британская газета The Telegraph, в четвертом старейшем университете мира пошли на такой шаг ради борьбы с расизмом, а также для того, чтобы препятствовать распространению «мифов о национализме». Кембриджские ученые полагают, что британцев, шотландцев, валлийцев, англичан и ирландцев, которые имели бы четкую этническую идентичность, никогда не существовало.