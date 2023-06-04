«Коварный удар по России». Лукьянов высмеял отказ Кембриджа от теории англосаксов

Решение Кембриджского университета исключить из программы теорию существования англосаксов — это подлый и коварный шаг в отношении России. Об этом в Telegram-канале с иронией рассуждает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Как пишет британская газета The Telegraph, в четвертом старейшем университете мира пошли на такой шаг ради борьбы с расизмом, а также для того, чтобы препятствовать распространению «мифов о национализме». Кембриджские ученые полагают, что британцев, шотландцев, валлийцев, англичан и ирландцев, которые имели бы четкую этническую идентичность, никогда не существовало.
В статье отмечается, что претензии к термину «англосаксы» возникли из-за того, им активно пользовались расисты, прежде всего в США, пытаясь тем самым поддержать теорию древней идентичности белых англичан.
При этом ряд исследователей настаивает на том, что понятие является верным с исторической точки зрения. Так, в 2020 году свыше 70 ученых в открытом письме подчеркнули, что с VIII века его применяли для обозначения доминирующего населения на юге Британии.
«Это еще и по России подлый и коварный удар. Только англосаксы у нас доктринально в Концепции внешней политики РФ закрепились, на тебе. Но мы-то знаем, что они есть!» — констатировал Лукьянов.
Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал вредной для человечества идею Запада о «порядке, основанном на правилах». По его словам, она была продиктована желанием англосаксов как-то обосновать свои попытки доминировать в мире. Однако посол США в Москве Линн Трейси посчитала употребление такого термина странным.