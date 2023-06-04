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Белоруссия пожаловалась на Польшу по Конвенции Эспо

Общество
Белоруссия пожаловалась на Польшу по Конвенции Эспо

Белоруссия подготовила представление о нарушении Польшей Конвенции Эспо. Документ направлен в комитет, ответственный за его исполнение.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык рассказал, что Минск ранее обращался в международные организации с просьбой оказать содействие в разрешении ситуации. Однако это осталось без внимания со стороны мировой общественности, пишет Sputnik Беларусь.

«Вместе с тем Беларусь продолжает отстаивать свои позиции», — заявил министр.

Польша ранее приняла решение о строительстве постоянного защитного сооружения. По заявлениям Минска, забор в Беловежской пуще нарушает экосистему объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

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