Белоруссия пожаловалась на Польшу по Конвенции Эспо

Белоруссия подготовила представление о нарушении Польшей Конвенции Эспо. Документ направлен в комитет, ответственный за его исполнение.
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык рассказал, что Минск ранее обращался в международные организации с просьбой оказать содействие в разрешении ситуации. Однако это осталось без внимания со стороны мировой общественности, пишет Sputnik Беларусь.
«Вместе с тем Беларусь продолжает отстаивать свои позиции», — заявил министр.
Польша ранее приняла решение о строительстве постоянного защитного сооружения. По заявлениям Минска, забор в Беловежской пуще нарушает экосистему объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.