Белоруссия пожаловалась на Польшу по Конвенции Эспо

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык рассказал, что Минск ранее обращался в международные организации с просьбой оказать содействие в разрешении ситуации. Однако это осталось без внимания со стороны мировой общественности, пишет Sputnik Беларусь.