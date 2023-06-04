Власти Венгрии опубликовали новый ролик с включенным в состав Украины Крымом

Венгерское правительство вновь обнародовало видеозапись с призывом к мирному урегулированию конфликта, однако теперь на изображенной карте Крым был показан в составе Украины.
До этого официальный Будапешт выложил в Сеть ролик с призывом приступить к мирным переговорам по ситуации на Украине. Однако в первоначальной версии видео Крым был изображен вне украинской территории.
Теперь на странице кабмина Венгрии в социальной сети появился новый ролик, в котором полуостров обозначен красным цветом, как и Украина.
Ранее сообщалось, что киевский режим выразил официальный демарш Будапешту после публикации украинской карты без Крыма.