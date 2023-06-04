Аватков объяснил «прозападный характер» обновленного состава правительства Турции

Несмотря на прозападный характер нового турецкого правительства, кабмин будет действовать больше в интересах Анкары, нежели в пользу США и ЕС. Об этом пишет доктор политических наук, тюрколог Владимир Аватков в статье для Telegram-канала «Специально для RT».
В субботу, 3 июня, победивший на президентских выборах в Турции Реджеп Эрдоган представил обновленный состав правительства — действующий лидер сменил почти всех министров, включая глав ключевых ведомств. По словам эксперта, большая часть новых чиновников имеет европейское или американское образование.
«Грубо говоря, формально новый кабмин Турции — это набор людей прозападного характера», — написал он.
Одной из самых значительных перестановок в правительстве стало назначение министром иностранных дел страны политика с военным прошлым — Хакана Фидана, который до этого возглавлял турецкую разведку.
Кроме того, на пост министра финансов вернулся Мехмет Шимшек, отстраненный в 2018 году. В Анкаре полагают, что его «восстановление» способствует экономическим переменам, активному привлечению иностранных инвесторов и улучшению общего состояния.
«Примечательно, что у Шимшека аж три гражданства, так что, если в Турции не сложится, минфина будут с нетерпением ждать в США и Великобритании», — сыронизировал эксперт.
В то же время Аватков напомнил, что Запад на прошедших президентских выборах поддерживал единого кандидата от оппозиционного блока шести партий «Народный альянс» — Кемаля Кылычдароглу. Такой расклад, подчеркнул эксперт, дает серьезные сомнения в том, что Анкара будет идти по максимально прозападному пути развития.
«Главный и основной посыл инаугурации — начало "века Турции". На инаугурации как раз стало понятно, кто за, а кто против. <...> Кажется, европейским коллегам итоги выборов пришлись совсем не по душе. Да и после агитационных кампаний в поддержку Кылычдароглу отношения по линии Турция — ЕС отдают холодком», — уточнил политолог.
Как обратил внимание Аватков, делегация Евросоюза на инаугурации Эрдогана состояла только из премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В свою очередь Соединенные Штаты отправили на инаугурацию посла Джеффа Флэйка, который в преддверии выборов встретился не с действующим президентом, а Кылычдароглу.
«Отличный показатель текущего “вымученного сотрудничества” двух стран», — заметил специалист.
Помимо этого, мероприятие посетил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбернг. Его предыдущий визит в страну состоялся вскоре после разрушительных землетрясений в Турции. Аватков считает, что Североатлантический альянс хочет показать солидарность с Анкарой «и в горе, и в радости, и ратификацию заявки Швеции ждет».
«Эрдоган сулит Турции время подъема, величия и больших перемен. Во время присяги он заявил, что вся предстоящая пятилетняя работа будет посвящена защите славы и чести Турецкой Республики, повышению ее репутации и прославлению ее имени в мире. Во главе всего — национальные интересы Анкары», — резюмировал Аватков.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как Стокгольм подал сигнал президенту Турции о готовности вступить в НАТО.