Аватков объяснил «прозападный характер» обновленного состава правительства Турции

В то же время Аватков напомнил, что Запад на прошедших президентских выборах поддерживал единого кандидата от оппозиционного блока шести партий «Народный альянс» — Кемаля Кылычдароглу. Такой расклад, подчеркнул эксперт, дает серьезные сомнения в том, что Анкара будет идти по максимально прозападному пути развития.