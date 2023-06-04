Песков рассказал о действиях Путина в день атаки украинских БПЛА на Москву

Президент России Владимир Путин дал несколько указаний после ударов украинских БПЛА по Москве. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь Путина рассказал о действиях главы государства в день атаки беспилотников на Москву. Перед указаниями российский лидер изучил документы об ударах.
«[Путин] получал доклады и от министерства обороны, и от МЧС, и от глав регионов - Москвы и Подмосковья. Это были постоянные доклады. Поскольку информация обновлялась очень быстро, то это были постоянные перезвоны», — говорится в комментарии Пескова для журналистов.
Ранее представитель Кремля сообщил, что в период атаки БПЛА на столицу Путин был «круглые сутки на посту».