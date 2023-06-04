Норкин признался в нежелании «бить морду» раздражающему телезрителей эксперту

Россияне предложили Норкину выгнать из студии его передачи киевскую журналистку Янину Соколовскую, а также либерального политика Николая Рыбакова. Плюс ко всему зрители из Архангельска спросили у журналиста, когда он «набьет морду» бывшему заместителю министра иностранных дел РФ Андрею Федорову, заявления которого часто вызывают раздражение у граждан.