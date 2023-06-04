Норкин признался в нежелании «бить морду» раздражающему телезрителей эксперту

Знаменитый российский телеведущий Андрей Норкин прокомментировал вопросы участников его концерта о желании расправиться с самыми нелюбимыми экспертами, которых приглашают на ток-шоу «Место встречи».
Россияне предложили Норкину выгнать из студии его передачи киевскую журналистку Янину Соколовскую, а также либерального политика Николая Рыбакова. Плюс ко всему зрители из Архангельска спросили у журналиста, когда он «набьет морду» бывшему заместителю министра иностранных дел РФ Андрею Федорову, заявления которого часто вызывают раздражение у граждан.
Однако ведущий признался, что время, когда он участвовал в драках и скандалах, уже прошло.
«Бойтесь своих желаний. То, что я в драки влезал – я уже больше так не хочу. Я чувствую, что это неправильно – и потом, вообще я из-за этого в больницу попал. Проще попробовать их высмеять каким-то образом», — подчеркнул журналист.
Андрей Норкин ранее признался, что российский рэпер Птаха (Давид Нуриев) его «съел» во время конфликта на ток-шоу «Место встречи».