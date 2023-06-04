Госсекретаря США Энтони Блинкена уличили в «неловкой лжи» по поводу выгоды Вашингтона от конфликта на Украине. Во время недавнего визита в Хельсинки американский дипломат заявил, что боевые действия усилили возможности Нового Света отвечать на потенциальные угрозы со стороны Китая. Однако журналисты газеты «Взгляд» убеждены, что он хитрит.
«В этом заявлении — причудливый сплав хитрости, глупости и вранья. Хитрого в нем то, что истинных выигрышей США госсекретарь не озвучил. Большинство из них вполне очевидны, но крайне скандальны по сути своей», — обратили внимание авторы статьи.
После введения против Москвы санкций, спровоцировавших в мире энергетический кризис, корпорации США получили контроль над значительной частью европейского рынка, который прежде занимала РФ, и смогли рассчитывать на гарантированную прибыль.
Затем Новый Свет начал активно перетягивать к себе производство компаний из стран ЕС, что вызвало недовольство в Брюсселе, поскольку для него доходы американцев означают лишь убытки. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон не раз заявлял о несправедливом положении дел по отношению к европейцам.
«Увеличение зависимости ЕС от Вашингтона — еще один бонус от конфликта. Речь идет и об энергетической, и об экономической, и о политической зависимостях. Благодаря боевым действиям на востоке Европы, США держат ряды своих союзников в тонусе, отсекая прежнюю практику некоторых стран иметь с Россией нормальные рабочие отношения, несмотря на политические разногласия», — добавили в газете.
В то же время США не удалось избежать и некоторых негативных последствий для самих себя. В последнее время все больше государств начали переходить от использования доллара в расчетах к национальным валютам. При этом Китай стал активно изучать методы Вашингтона, которые он применяет в отношении России, что обнажило ложь Блинкена.
«В КНР неизбежно воспримут сказанное им как бахвальство, но и как угрозу тоже, что только укрепит спайку Пекин-Москва, тогда как очевидная задача американской дипломатии — всячески мешать нашему союзу. <…> Глупость – это проблема конкретного Блинкена, а не американского истеблишмента в целом, где на российско-китайский альянс смотрят с опаской», — констатировали журналисты.
Очевидная предвзятость госсекретаря США по отношению к Китаю сыграет на руку России, добавили в издании. По их мнению, его глупые заявления и «неловкая ложь» только вредят американскому делу, что полностью устраивает Москву.