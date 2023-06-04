Блинкен схитрил: США так и не раскрыли истинную выгоду от украинского конфликта

В то же время США не удалось избежать и некоторых негативных последствий для самих себя. В последнее время все больше государств начали переходить от использования доллара в расчетах к национальным валютам. При этом Китай стал активно изучать методы Вашингтона, которые он применяет в отношении России, что обнажило ложь Блинкена.