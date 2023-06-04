С Новым Годом!

Минобороны РФ выступило с инициативой ставить граждан на воинский учет без явки в военкомат

Армия
Минобороны РФ выступило с инициативой ставить граждан на воинский учет без явки в военкомат

Министерство обороны РФ выступило с инициативой ставить граждан на воинский учет и снимать с него без явки в военкомат. Об этом говорится в постановлении правительства, разработанном российским военным ведовством.

«В этом случае гражданам в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг (функций) направляются соответствующие уведомления», — отмечается в проекте постановления.

Сообщается, что мероприятия по медицинскому освидетельствованию и профессиональному отбору будут проводиться при последующей явке гражданина в военный комиссариат.

#россия #минобороны рф #воинский учет #военкомат