В Эстонии сообщили о невозможности вступления Украины в НАТО до окончания конфликта

Украина не сможет вступить в Североатлантический альянс, пока на ее территории продолжается вооруженный конфликт. Об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
«Мы, безусловно, поддерживаем путь Украины в НАТО. Все понимают, что это не может случиться, пока идет война». — подчеркнула она в ходе выступления на конференции в Сингапуре.
Каллас призвала союзные страны составить более четкие формулировки для вступления Киева в состав НАТО, чем заявленные после саммита в Бухаресте в 2008 году. Отметим, что в тот период альянс впервые пообещал перспективу членства Грузии и Украине.