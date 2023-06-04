Двукратная чемпионка мира Шиманская призвала россиян выступать на турнирах без флага

Вера Шиманская считает, что каждому спортсмену в РФ «тяжело осознавать» политическую ситуацию в мире, из-за которой он вынужден пропускать международные турниры. Своим мнением о возможном участии россиян в соревнованиях под нейтральным флагом олимпийская чемпионка Сиднея поделилась с журналистами ТАСС.