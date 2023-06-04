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Двукратная чемпионка мира Шиманская призвала россиян выступать на турнирах без флага

Спорт
Двукратная чемпионка мира Шиманская призвала россиян выступать на турнирах без флага

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике Вера Шиманская призвала российских спортсменов выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

Вера Шиманская считает, что каждому спортсмену в РФ «тяжело осознавать» политическую ситуацию в мире, из-за которой он вынужден пропускать международные турниры. Своим мнением о возможном участии россиян в соревнованиях под нейтральным флагом олимпийская чемпионка Сиднея поделилась с журналистами ТАСС.

«Я согласна с пятиборцем Александром Лесуном, который считает, что российским спортсменам стоит соглашаться на выступления под нейтральным флагом. Умение не купишь, оно нарабатывается очень сложно», — подчеркнула Шиманская.

Российский гимнасты и гимнастки временно отстранены от участия в международных турнирах. Это решение FIG напрямую связано с проведением СВО на Украине.

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