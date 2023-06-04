Двукратная чемпионка мира Шиманская призвала россиян выступать на турнирах без флага

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике Вера Шиманская призвала российских спортсменов выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.
Вера Шиманская считает, что каждому спортсмену в РФ «тяжело осознавать» политическую ситуацию в мире, из-за которой он вынужден пропускать международные турниры. Своим мнением о возможном участии россиян в соревнованиях под нейтральным флагом олимпийская чемпионка Сиднея поделилась с журналистами ТАСС.
«Я согласна с пятиборцем Александром Лесуном, который считает, что российским спортсменам стоит соглашаться на выступления под нейтральным флагом. Умение не купишь, оно нарабатывается очень сложно», — подчеркнула Шиманская.
Российский гимнасты и гимнастки временно отстранены от участия в международных турнирах. Это решение FIG напрямую связано с проведением СВО на Украине.