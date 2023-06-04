Аналитик Риттер: российские военные уничтожат прошедших учения НАТО солдат ВСУ

Российская армия уничтожит бойцов ВСУ, прошедших учения НАТО. Это может произойти после начала обещанного Киевом контрнаступления, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер.
«Украинцы даже не смогут пробить российскую линию обороны, их перебьют еще до того, как они туда доберутся. От них ничего не останется», — рассказал эксперт.
По его словам, западные страны предоставляют ВСУ не лучшую военную подготовку. Кроме того, добавил аналитик, она отличается серьезными огрехами. Риттер предположил, что киевскому режиму также может не хватить вооружения и боеприпасов для достижения своих целей и успехов в зоне боевых действий.