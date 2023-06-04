Аналитик Риттер: российские военные уничтожат прошедших учения НАТО солдат ВСУ

По его словам, западные страны предоставляют ВСУ не лучшую военную подготовку. Кроме того, добавил аналитик, она отличается серьезными огрехами. Риттер предположил, что киевскому режиму также может не хватить вооружения и боеприпасов для достижения своих целей и успехов в зоне боевых действий.