Согласованный на 4 июня транзит российского газа через Украину составил 40,4 млн кубометров

Поставки газа из России через украинскую территорию сократились в январе до 24,4 млн кубометров, но с февраля снова начали расти, достигнув уровня прошлого года в 40-43 млн кубометров в сутки. Между тем эта ветка остается единственной для прокачки российского энергоресурса в страны Западной и Центральной Европы, поскольку другая прямая магистраль — «Северный поток» — была взорвана в результате теракта.