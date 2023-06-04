Согласованный на 4 июня транзит российского газа через Украину составил 40,4 млн кубометров

Подтвержденный объем транзита российского газа для Европы по территории Украины 4 июня составил 40,4 млн кубометров, сообщил журналистам представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
Российский экспортер поставляет топливо через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», заявка на прокачку через ГИС «Сохрановка» была отклонена украинской стороной, пояснил он. В субботу, 3 июня, европейский транзит «Газпрома» через Украину составил 40,3 млн кубометров.
Поставки газа из России через украинскую территорию сократились в январе до 24,4 млн кубометров, но с февраля снова начали расти, достигнув уровня прошлого года в 40-43 млн кубометров в сутки. Между тем эта ветка остается единственной для прокачки российского энергоресурса в страны Западной и Центральной Европы, поскольку другая прямая магистраль — «Северный поток» — была взорвана в результате теракта.