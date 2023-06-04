The National Interest: Европе придется заплатить США за дальнейшее вооружение ВСУ

После контрнаступления ВСУ европейским странам придется заплатить США за дальнейшие поставки вооружений на Украину. Об этом на страницах издания The National Interest пишут аналитики Гил Барндоллар Люк Кокки, сообщает «ПолитРоссия».
В настоящее время Вашингтон выделяет на военную помощь Украине 47 миллиардов долларов из общей суммы в 69 миллиардов долларов. Однако все больше американцев выступает за сокращение ассигнований на поддержку Киева, к тому же США необходимо все больше ресурсов на противостояние с Китаем, сообщает издание.
Запасы техники и боеприпасов в Европе на исходе. В то же время в США на хранении находятся три тысячи танков M1 Abrams, которые европейские страны могли бы выкупить и передать ВСУ, считают аналитики издания.
«Когда Украине неизбежно понадобится больше танков из-за истощения после ожидаемого наступления, европейские члены НАТО могли бы приобрести часть законсервированных американских M1 Abrams и оплатить их доставку на Украину», — пишет The National Interest.
По мнению Барндоллара и Кокки, в дальнейшем европейским странам придется за свой счет вооружать ВСУ, пока они не смогут возродить собственное военное производство.