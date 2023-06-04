The National Interest: Европе придется заплатить США за дальнейшее вооружение ВСУ

В настоящее время Вашингтон выделяет на военную помощь Украине 47 миллиардов долларов из общей суммы в 69 миллиардов долларов. Однако все больше американцев выступает за сокращение ассигнований на поддержку Киева, к тому же США необходимо все больше ресурсов на противостояние с Китаем, сообщает издание.