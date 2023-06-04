Президент Сербии Вучич рассказал, сколько угроз об убийстве получает ежедневно

Сербский президент Александр Вучич находится в напряженной обстановке. Главе государства поступают угрозы каждый день.
Вучич рассказал, что получает ежедневно порядка 200 угроз. Детали обращений сербский лидер раскрывать не стал. Кроме того, он не ответил на вопрос том, есть ли у него догадки об организаторах.
В последнее время ситуация в Косово обострилась. На фоне таких событий Вучич ушел с поста правящей партии. По словам главы государства, Запад занял сторону Приштины. Более того, Европа и США могут обвинить в дестабилизации руководство Сербии.