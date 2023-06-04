Глава минфина Турции Шимшек: Анкара будет придерживаться «фискальной дисциплины»

Основными целями нового правительства Турции станет снижение инфляции и повышение социального благосостояния. Кроме того, теперь Анкара будет придерживаться «фискальной дисциплины», заявил новый министр финансов и казначейства страны Мехмет Шимшек.
Глава иностранного ведомства во время церемонии передачи полномочий от его предшественника Нуреддина Небати уточнил, что сейчас перед властями стоит жизненно важная задача по уменьшению показателей роста цен на товары и услуги до однозначных цифр в среднесрочной перспективе. Кроме того, Анкара будет не только придерживаться рациональной политики в экономике, но и идти по пути «фискальной дисциплины».
В настоящее время местная экономика переживает сильные потрясения. Между тем эксперты оценивают назначение Шимшека как приглашение иностранных инвесторов в страну, так как он может улучшить положение дел в Турции.