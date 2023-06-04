Глава минфина Турции Шимшек: Анкара будет придерживаться «фискальной дисциплины»

Глава иностранного ведомства во время церемонии передачи полномочий от его предшественника Нуреддина Небати уточнил, что сейчас перед властями стоит жизненно важная задача по уменьшению показателей роста цен на товары и услуги до однозначных цифр в среднесрочной перспективе. Кроме того, Анкара будет не только придерживаться рациональной политики в экономике, но и идти по пути «фискальной дисциплины».