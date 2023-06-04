Представители ВС Китая обвинили Канаду и США в провокации в районе Тайваньского пролива

Военные корабли Канады и США прохождением через Тайваньский пролив преднамеренно спровоцировали риски на этом участке. Об этом заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
«Соответствующие страны искусственно создают инциденты в районе Тайваньского пролива, умышленно провоцируют риски, злонамеренно подрывают региональный мир и стабильность», — отметил он.
По его словам, они также передают ложные сигналы силам, которые выступают за независимость Тайваня. Ши И объяснил, что китайский военный корабль проводил наблюдение за западными суднами. Он напомнил, что в случае угроз и других провокаций Китай даст жесткий ответ для защиты и безопасности своего государства.