Премьера Бельгии госпитализировали медики из-за падения политика с велосипеда

Медики госпитализировали бельгийского премьера Александра Де Кроо после его падения с велосипеда во время прогулки с сыном, передает издание Belga.
По информации осведомленных источников, инцидент произошел возле его дома в Восточной Фландрии. После падения политик на несколько секунд потерял сознание. Врачи отвезли его в больницу для изучения анализов, однако ничего серьезного не оказалось.
В канцелярии главы правительства отметили, что это происшествие не повлияет на график премьера.
Ранее сообщалось, что президент Северного Кипра упал за футбольные ворота во время игры со школьниками.