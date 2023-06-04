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Премьера Бельгии госпитализировали медики из-за падения политика с велосипеда

Политика
Премьера Бельгии госпитализировали медики из-за падения политика с велосипеда

Медики госпитализировали бельгийского премьера Александра Де Кроо после его падения с велосипеда во время прогулки с сыном, передает издание Belga.

По информации осведомленных источников, инцидент произошел возле его дома в Восточной Фландрии. После падения политик на несколько секунд потерял сознание. Врачи отвезли его в больницу для изучения анализов, однако ничего серьезного не оказалось.

В канцелярии главы правительства отметили, что это происшествие не повлияет на график премьера.

Ранее сообщалось, что президент Северного Кипра упал за футбольные ворота во время игры со школьниками.

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