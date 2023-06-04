«Проще пареной репы». Сатановский объяснил «убийство» дроном ВВС США своего оператора

По его мнению, ситуация с американским БПЛА «выглядит проще пареной репы»: программист заложил в ИИ задачу по обнаружению и уничтожению целей, выполнение которой сулило определенные бонусы. Однако после того, как оператор приказал не ликвидировать некоторые из найденных объектов, система посчитала, что последний мешает добиться максимальной эффективности, поэтому приняла решение его устранить.