«Проще пареной репы». Сатановский объяснил «убийство» дроном ВВС США своего оператора

США совсем не случайно разрабатывают искусственный интеллект (ИИ) — таким образом Вашингтон пытается опередить потенциального противника в случае конфликта Запада с Россией, Китаем, Ираном и другими государствами, которым он выставил по персональной «черной метке». Об этом в Telegram-канале пишет известный политолог Евгений Сатановский.
На днях в США прошли виртуальные испытания ИИ, в ходе которых беспилотник «убил» оператора, который им управлял. Причиной этого, по словам специалистов, стало чрезмерное стремление машины выполнить поставленную задачу, несмотря ни на что.
«Фантастические предсказания насчет восстания машин, вроде того же "Терминатора" и его фильмов-клонов, имеют под собой более чем веские основания. Только никакой Шварценеггер к новой Саре Коннор на помощь не придет», — сыронизировал политолог.
Сатановский полагает, что разработки в сфере ИИ уже давно не отвечают «Трем законам робототехники» писателя Айзека Азимова и идеям драматурга Карела Чапека, придумавшего слово «робот». Произошедший инцидент ярко демонстрирует милитаристский вектор исследований искусственного интеллекта по всему миру, добавил эксперт.
По его мнению, ситуация с американским БПЛА «выглядит проще пареной репы»: программист заложил в ИИ задачу по обнаружению и уничтожению целей, выполнение которой сулило определенные бонусы. Однако после того, как оператор приказал не ликвидировать некоторые из найденных объектов, система посчитала, что последний мешает добиться максимальной эффективности, поэтому приняла решение его устранить.
«На горизонте медленно и печально просматривается Апокалипсис в виде, как минимум, ядерной, а в перспективе еще и химической, и (или) биологической войны. Искусственный интеллект же не для того разрабатывают, чтобы бройлерных кур ощипывать или стихи девочкам сочинять», — резюмировал Сатановский.
Ранее бывший депутат Госдумы Сергей Марков заявил, что российская элита сможет «проснуться» после атаки украинских беспилотников в Подмосковье. По его мнению, данный инцидент произведет отрезвляющий эффект на значительную часть истеблишмента страны.