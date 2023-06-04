Губернатор Гладков сообщил о состоянии раненых жителей Белгородской области после обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков навестил в больнице раненных при обстрелах со стороны ВСУ жителей и сообщил об их состоянии здоровья.
Пострадавшим обеспечен качественный уход, многие из них идут на поправку. Среди раненых есть дети, которые поступили в больницу после обстрелов села Соболевка снарядами «Града». У девочки Софии осколочные ранения обоих глаз, мальчик Даниил получил сложный перелом. Врачи говорят о хорошей динамике у пострадавших ребят, написал Гладков в своем Telegram-канале.
Большие изменения в хорошую сторону наблюдаются у девушки Анны, которая была ранена при обстреле Шебекино. Также губернатор навестил пострадавших жителей Шебекинского и Грайворонского округов и Краснояружского района. Один из сотрудников местного предприятия находится в тяжелом состоянии из-за ожога верхних дыхательных путей, полученного во время обстрела. У трех других пострадавших при атаке на это же предприятие динамика стабильная, отметил Гладков.