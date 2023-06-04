Губернатор Гладков сообщил о состоянии раненых жителей Белгородской области после обстрелов ВСУ

Большие изменения в хорошую сторону наблюдаются у девушки Анны, которая была ранена при обстреле Шебекино. Также губернатор навестил пострадавших жителей Шебекинского и Грайворонского округов и Краснояружского района. Один из сотрудников местного предприятия находится в тяжелом состоянии из-за ожога верхних дыхательных путей, полученного во время обстрела. У трех других пострадавших при атаке на это же предприятие динамика стабильная, отметил Гладков.