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Помощник президента РФ Ушаков заявил об отсутствии «просвета» в отношениях с США

Политика
Помощник президента РФ Ушаков заявил об отсутствии «просвета» в отношениях с США

Просвета в отношениях Москвы и Вашингтона не наблюдается. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным политик отметил, что нынешнее состояние дел при взаимодействии России и США не вызывает оптимизма.

«Просвет (в отношениях стран. — Прим. ред.) не просматривается», — подчеркнул Ушаков.

Помощник российского лидера ранее сообщил, что у Москвы сохраняются некоторые контакты с Вашингтоном. По словам Ушакова, стороны иногда обсуждают возможность обмена заключенными.

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