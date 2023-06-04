«Ждите следующих шагов»: Пригожин оценил последствия размещения наблюдательных постов ВСУ на юго-западе Артемовска

По словам бизнесмена, речь идет о садах на юго-западе города, в которых ЧВК «Вагнер» несла потери, но все же удерживала эти позиции, где довольно сложно было закрепиться. Теперь же, после выхода «оркестра» из Артемовска и передачи позиций ВС РФ на этой территории могли вновь появиться украинские военные.