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«Ждите следующих шагов»: Пригожин оценил последствия размещения наблюдательных постов ВСУ на юго-западе Артемовска

Общество
«Ждите следующих шагов»: Пригожин оценил последствия размещения наблюдательных постов ВСУ на юго-западе Артемовска

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал информацию о том, что на окраинах Артемовска могли появиться наблюдательные посты ВСУ.

По словам бизнесмена, речь идет о садах на юго-западе города, в которых ЧВК «Вагнер» несла потери, но все же удерживала эти позиции, где довольно сложно было закрепиться. Теперь же, после выхода «оркестра» из Артемовска и передачи позиций ВС РФ на этой территории могли вновь появиться украинские военные.

«На сегодняшний день имеется информация, что там уже выставлены наблюдательные посты ВСУ. А если это так, то ждите следующих шагов», — заявил Пригожин.

Ранее предприниматель сообщил, что 99% личного состава ЧВК «Вагнер» вышли из Артемовска. При этом в городе остаются бойцы Бибер и Долик, которые в случае наступления ВСУ вступят в бой и спасут положение, резюмировал Пригожин.

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