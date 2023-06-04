Министр обороны Китая Ли Шанфу предостерег от конфликта между Пекином и Вашингтоном

Возможный конфликт между Китаем и США может оказаться «невыносимой катастрофой» для мирового сообщества. В этом уверен глава минобороны КНР Ли Шанфу.
Китайский министр обороны указал на глобальное значение отношений между двумя странами. Несмотря на это, долгое время они пребывали «на беспрецедентно низком уровне», добавил он на конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
«Нельзя отрицать, что серьезный конфликт или противостояние между Китаем и США станет невыносимой катастрофой для всего мира», — признался Ли Шанфу.
Глава минобороны Китая признал различия между официальными Пекином и Вашингтоном по ряду вопросов. Однако это не должно повлиять на поиск компромиссов и общих интересов в целях развития дальнейшего сотрудничества между государствами, убежден Ли Шанфу.