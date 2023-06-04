«Неправильные сигналы». Зачем США «раздули» ситуацию с опасным маневром корабля КНР

Корабль Военно-морских сил КНР чуть не столкнулся с американским эсминцем USS Chung-Hoon DDG93. Об этом сообщили журналисты канадского телеканала Global News, опубликовав соответствующее видео.
Согласно их данным, инцидент произошел в Тайваньском проливе во время совместных учений канадского фрегата HMCS Montreal и ВМС США. Следовавший за ними китайский корвет Type 056 увеличил скорость и прошел прямо перед носом американского эсминца.
Реакция США и Канады
Капитан HMCS Montreal Пол Маунтфорд счел столь опасный маневр «непрофессиональным». По его словам, сразу после произошедшего экипаж китайского корабля вышел на связь с американским судном и потребовал от него изменить свой курс.
В ответ американцы попросили военных КНР держаться подальше от эсминца ВМС США. Однако в конечном итоге USS Chung-Hoon все равно пришлось поплыть в другом направлении, чтобы избежать столкновения.
Маунтфорд высказал уверенность в том, что едва не случившееся происшествие было «явно спровоцировано китайцами».
«Тот факт, что об этом было объявлено по радио до того, как это было сделано, ясно указывает на то, что это было сделано намеренно», — убежден он.
Командующий канадским фрегатом выразил надежду на то, что это происшествие останется единичным инцидентом, и подобное больше не повторится. В то же время он подчеркнул, что международное право находится «на нашей стороне» (США и Канады — прим. ред.).
В свою очередь представители Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США (USINDOPACOM – англ.) опубликовали официальное заявление, в котором также возложили вину на корвет ВМС Китая.
«Американские военные летают, плавают и действуют безопасно и ответственно везде, где позволяет международное право», — говорится в публикации.
«Неправильные сигналы»
Между тем представитель китайского посольства в Канаде заявил, что Оттава и Вашингтон «публично раздули» данный инцидент. Он заметил, что ВМС и ВВС КНР вели наблюдение за обоими судами «законно и профессионально».
«Соответствующие страны намеренно создают проблемы и риски в Тайваньском проливе, злонамеренно подрывая региональный мир и стабильность и посылая неправильные сигналы силам “независимости Тайваня"», — подчеркнул заместитель директора отдела культуры и прессы посольства Цзяньвэй Ли.
Стратегия США не работает
Комментируя разгоревшийся конфликт между США и Китаем, политолог Юрий Баранчик констатировал, что Пекин на современном этапе развития международных отношений последовательно отстаивает собственные национальные интересы.
«Китайцы все более активно показывают, что они не смирятся с доминированием США в своем регионе. Нас это устраивает, а американцы две региональные войны не потянут», — Баранчик.
В свою очередь член Совета Федерации Алексей Пушков обратил внимание, что нынешняя стратегия Вашингтона в отношении Поднебесной потерпела поражение — и недавний маневр китайского корабля лишний раз это подтвердил.
«Что там США, по словам президента [Джо] Байдена, собираются делать с Китаем? Жестко с ним соперничать, совместно отвечая на угрозы типа изменения климата? Что-то непохоже, чтобы эта стратегия работала», — пишет он в Telegram-канале.
Сенатор считает, что Соединенные Штаты намерены создавать все новые угрозы для Китая и его внешней политики, тогда как Пекин упорно отказывается от переговоров с министром обороны США и не собирается оставлять без ответа вызов Вашингтона вблизи собственных границ.
«Совместным предотвращением угроз и не пахнет. Скорее, их созданием», — резюмировал Пушков.
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