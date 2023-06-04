Капитана «Спартака» Джикию могут дисквалифицировать на четыре матча за брань в адрес судьи

Капитана московского «Спартака» Георгия Джикию могут дисквалифицировать на четыре матча чемпионата России по футболу за оскорбления арбитра.
Удаленного в матче между «Крыльями Советов» и «Спартаком» Георгию Джикию могут дисквалифицировать на четыре матча РПЛ. Защитник красно-белых получил красную карточку за оскорбления арбитра Алексея Амелина, находясь на скамейке запасных. В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС, Джикии грозит дисквалификация и штраф за нецензурную брань.
«Крылья» победили «Спартак» в домашнем матче РПЛ. Матч в Самаре завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол забил Бенхамин Гарре.