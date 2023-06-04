Aftonbaldet: санкционное давление на РФ поставило на колени промышленность Швеции

Прежде такая ситуация в стране наблюдалась в 2020 году, когда вспыхнула пандемия коронавирусной инфекции. Тем не менее сейчас производственные планы продолжают сокращаться. Экономист Swedbank Йорген Кеннемар также назвал нынешний спад «удивительно обширным и объемным». По его мнению, последние статистические данные стали «холодным душем» для шведской промышленности.