Aftonbaldet: санкционное давление на РФ поставило на колени промышленность Швеции

Антироссийские рестрикции стали «холодным душем» для производственной сферы Швеции, которая сейчас фактически стоит на коленях, сообщает местная газета Aftonbaldet.
Журналисты портала, комментируя сложившуюся ситуацию, отметили, что индекс состояния местной промышленной экономики в мае составил 40,6%. Месяцем ранее он находился на уровне в 45,5%. Эксперты напомнили, что вышеуказанный показатель опускается ниже 50%, то это указывает на снижение деловой активности в отрасли.
Прежде такая ситуация в стране наблюдалась в 2020 году, когда вспыхнула пандемия коронавирусной инфекции. Тем не менее сейчас производственные планы продолжают сокращаться. Экономист Swedbank Йорген Кеннемар также назвал нынешний спад «удивительно обширным и объемным». По его мнению, последние статистические данные стали «холодным душем» для шведской промышленности.