Потрясение для финнов: действия России лишили Finnair важного преимущества

Решение России закрыть после начала спецоперации воздушное пространство для самолетов из 36 стран, в том числе из ЕС и Канады, стало «настоящим потрясением» для крупнейшей авиакомпании Финляндии Finnair. В результате такой меры авиаперевозчик лишился своего уникального географического преимущества, пишет местное издание Kauppalehti.
До недавнего времени финская организация выступала неким «связующим звеном» между Европой и Азией: ее рейсы осуществлялись по самому короткому и быстрому маршруту — через Россию. Однако после зеркального ответа РФ на запрет перемещений российских самолетов над территорией ЕС Finnair пришлось срочно пересматривать свою стратегию.
«Обход воздушного пространства России удлинил маршруты полетов между аэропортом Хельсинки и крупными азиатскими городами на 15–40%. <…> Finnair пришлось подстраиваться под новую реальность. Потребовались новые партнеры. Компания заключила договоры по аренде самолетов и найму бортперсонала», — говорится в статье.
В конечном итоге количество рейсов в Индию и Соединенные Штаты возросло. Кроме того, Finnair запустила перевозки из государств Северной Европы в столицу Катара при посредничестве Qatar Airlines. Как следствие — число пассажиров авиакомпании увеличилось более чем в три раза, составив 9,1 миллиона человек. Однако показатели в среднем оказались ниже, чем во времена до пандемии коронавируса.
«В 2019 году количество пассажиров составило 14,7 миллиона человек. В 2022 году число пассажиров было на том же уровне, что и десять лет назад», — уточнили в издании.
В сентябре прошлого года финский авиаперевозчик анонсировал новую стратегию, которая подразумевала создание более сбалансированной карты маршрутов, оптимизацию парка самолетов, увеличение прибыли подразделений компании, снижение затрат и повышение ответственности. Для ее реализации необходимо около 500 миллионов евро.
«Новая стратегия все же вызывает вопросы. Географически более сбалансированная карта маршрутов означает, что Finnair теперь "соединяет Европу с Азией, Индией и Ближним Востоком, а также с Северной Америкой через домашний аэропорт Хельсинки-Вантаа". Старая стратегия, в рамках которой Finnair соединяла Европу с Азией, была куда более четкой», — резюмировали финские обозреватели.
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