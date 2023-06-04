Потрясение для финнов: действия России лишили Finnair важного преимущества

В конечном итоге количество рейсов в Индию и Соединенные Штаты возросло. Кроме того, Finnair запустила перевозки из государств Северной Европы в столицу Катара при посредничестве Qatar Airlines. Как следствие — число пассажиров авиакомпании увеличилось более чем в три раза, составив 9,1 миллиона человек. Однако показатели в среднем оказались ниже, чем во времена до пандемии коронавируса.