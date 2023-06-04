Rebelion: Германия вступает в новый этап экономического кризиса

Германия оказалась втянута в очередной этап экономического кризиса, пишет испанское издание Rebelion. Авторы полагают, что он был специально подстроен для страны со стороны США.
Предполагается, что Соединенные Штаты ведут целенаправленную политику по дестабилизации немецкой экономики. Это объясняется тем, что она является связующей для остальных стран ЕС, из-за чего кризис в Германии будет влиять на весь регион.
Непосредственной причиной стал рост цен на энергоносители, в том числе — на электроэнергию. Одновременно с этим в стране разгоняется инфляция, оказывающая высокое давление на местных потребителей.