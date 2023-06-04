Baijiahao: украинских военных ждут проблемы после взлома ВС РФ сверхсекретных данных НАТО

В статье подчеркивается, что украинские военные неразрывно связаны со странами Североатлантического альянса и только в НАТО могут знать, где располагается тот или иной стратегический объект ВСУ. Исходя из последних сообщений о точных попаданиях российских ракет, можно смело предположить, что ВС РФ завладели этими данными, заключили эксперты.