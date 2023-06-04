Российские военные взломали сверхсекретные данные Североатлантического альянса, что может обернуться для украинской армии настоящей катастрофой. Об этом пишут обозреватели китайского издания Baijiahao, «ПолитРоссия».
«Одной из причин, по которой Россия всегда может точно наносить удары по важным военным объектам на Украине, может быть то, что Россия успешно раскрыла многие сверхсекретные разведданные НАТО», — пишут авторы публикации.
В статье подчеркивается, что украинские военные неразрывно связаны со странами Североатлантического альянса и только в НАТО могут знать, где располагается тот или иной стратегический объект ВСУ. Исходя из последних сообщений о точных попаданиях российских ракет, можно смело предположить, что ВС РФ завладели этими данными, заключили эксперты.