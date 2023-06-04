Продовольственная дефляция в России стала уникальной среди европейских стран

Россия оказалась единственной страной Европы, в которой стоимость продуктов в магазинах снижалась в течение апреля. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Годовая дефляция на продукты ранее была лишь однажды зафиксирована в России — в июне 2018 года. Тогда она составила 0,42% в годовом выражении. В апреле 2023 года этот показатель достиг 0,22%.
Все страны Европы за тот же период продемонстрировали инфляцию. Сильнее всего она ощущалась в Венгрии — 39%. Также высокие темпы роста цен зафиксированы в странах Прибалтики. При этом самый низкий уровень зафиксирован в Швейцарии — 5,4%.