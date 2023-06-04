В разговоре с изданием l'Antidiplomatico эксперт отметил, что иностранное «спасение» обернется гибелью Украины. Страна сейчас держится на плаву исключительно за счет кредитов и не имеет возможности их погасить. Те украинцы, которые переживут этот конфликт, будут уничтожены из-за долговых обязательств перед США и странам Евросоюза.