Долговые обязательства Киева перед странами Запада могут привести к уничтожению Украины, заявил экономист Джулио Палермо.
В разговоре с изданием l'Antidiplomatico эксперт отметил, что иностранное «спасение» обернется гибелью Украины. Страна сейчас держится на плаву исключительно за счет кредитов и не имеет возможности их погасить. Те украинцы, которые переживут этот конфликт, будут уничтожены из-за долговых обязательств перед США и странам Евросоюза.
«Спустя год после начала конфликта на Украине экономическая и военная ситуация в стране стала отчаянной. У Украины нет будущего», — сказано в статье.
Ранее сообщалось, что в ООН заявили о росте стоимости восстановления Украины до 411 миллиардов долларов.