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«Ситуация стала отчаянной»: экономист Палермо заявил об отсутствии будущего у Украины

Политика
«Ситуация стала отчаянной»: экономист Палермо заявил об отсутствии будущего у Украины

Долговые обязательства Киева перед странами Запада могут привести к уничтожению Украины, заявил экономист Джулио Палермо.

В разговоре с изданием l'Antidiplomatico эксперт отметил, что иностранное «спасение» обернется гибелью Украины. Страна сейчас держится на плаву исключительно за счет кредитов и не имеет возможности их погасить. Те украинцы, которые переживут этот конфликт, будут уничтожены из-за долговых обязательств перед США и странам Евросоюза.

«Спустя год после начала конфликта на Украине экономическая и военная ситуация в стране стала отчаянной. У Украины нет будущего», — сказано в статье.

Ранее сообщалось, что в ООН заявили о росте стоимости восстановления Украины до 411 миллиардов долларов.

#Украина #запад #США #евросоюз