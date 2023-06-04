Продажи кондиционеров в России выросли почти в два в апреле-мае 2023 года

Холодная ранняя весна и более высокая температура в апреле-мае в европейской части России привели к тому, что в стране поднялся спрос на специальное оборудование. Так за этот период продажи кондиционеров выросли на 67%, а вентиляторов — на 14% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает РИА Новости.