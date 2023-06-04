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СМИ: ВС РФ нанесли комбинированные удары по военным объектам ВСУ в пяти областях Украины

Армия
СМИ: ВС РФ нанесли комбинированные удары по военным объектам ВСУ в пяти областях Украины

Вооруженные силы РФ продолжают высокоточным оружием наносить комбинированные удары по военной инфраструктуре ВСУ. За ночь под огневой обстрел попали вражеские объекты в Харьковской, Кировоградской, Киевской, Сумской и Днепропетровской областях, передает издание «Военное обозрение».

В статье говорится, что массированными ударами были уничтожены склады с боеприпасами и боевая техника украинской армии. Кроме того, были ликвидированы места дислокации «гвардии наступления».

ВС РФ также поразили полевые лагеря противника. В них проходили обучение подразделения теробороны Украины.

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